Esta semana, o príncipe Harry fez a sua primeira aparição pública após o polémico anúncio onde ele e a mulher, Meghan Markle, davam conta das suas intenções em afastarem-se da família real britânica.

Com o comunicado instalou-se uma crise na realeza que ainda está a ser resolvida com uma série de negociações com a rainha Isabel II.

Conforme descreve a imprensa internacional, Harry revelou-se bastante descontraído num evento cujo tema era o rugby.

Vídeos captados do momento mostram Harry a ignorar completamente os jornalistas quando questionado acerca da controvérsia.

Ora veja:

Leia Também: Sem Harry, Meghan Markle está 'imparável' no Canadá