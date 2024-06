Depois de ter saído da casa 'mais vigiada' do país, Gabriel Sousa esteve à conversa com Cláudio Ramos na manhã desta segunda-feira, dia 10 de junho, no 'Dois às 10'.

Durante a entrevista, o ex-concorrente do 'BB' falou da colega Daniela Ventura. "Como pessoa, foi das mais más que conheci até hoje. Nunca vi nada assim".

"Quando não está a ser má, está a fingir que é boa. Já conheci muitas pessoas na minha vida, mas como a Daniela é muito complicado", acrescentou.

Também foi questionado por Cláudio Ramos sobre se chegou a apaixonar-se por David. "Não... Tinha um sentimento muito grande por ele, mas paixão… acho [que não]".

"E o que é que ele sentia por ti?", quis ainda saber o apresentador. "Na verdade, no início pensei que podia ser mútuo, mas depois percebi que não dava, que era só brincadeira, jogo", partilhou Gabriel Sousa.