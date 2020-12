Depois de ter sido partilhada a entrevista dada ao 'Elefante de Papel' com Rita Ferro Rodrigues, Inês Herédia confessou aos fãs que "chorou" quando viu o resultado final da mesma.

"Olhem. Estou aqui a ler tudo o que me estão a escrever e a tentar responder a toda a gente, mas não estou ainda capaz. Queria só deixar aqui escrito que a Rita Ferro Rodrigues é das melhores entrevistadoras que já tivemos neste país", começou por destacar, na sua página de Instagram.

"Não pela preparação minuciosa que faz; não pela pergunta certa que chuta a seguir; mas sim pelo ego que deixa de fora. É muito, muito, muito raro encontrar isto. E eu surpreendo-me sempre em todas as entrevistas que faz mas com esta foi diferente. Foi a primeira vez que chorei a ver uma entrevista minha", destacou de seguida. "Obrigada Rita por me teres feito um raio-x, à mulher e à actriz", acrescentou.

Uma conversa emotiva onde a atriz fala sobre a família, os filhos, a sexualidade, a pandemia e os comentários menos bons feitos nas redes sociais, a representação, entre muitos os temas.

Ver esta publicação no

Instagram Uma publicação partilhada por ritaferrorodrigues (@ritaferrorodrigues)

Leia Também: Inês Herédia passa dias sozinha num lugar especial