Inês Herédia está a desfrutar de dias descanso na sua própria companhia. Afastada da mulher, Gabriela Sobral, e dos filhos, Tomás e Luís, a atriz refugiou-se na Comporta, um lugar do qual guarda as memórias mais simbólicas.

"É curioso como há lugares que estão em todas as fases da nossa vida", começou por dizer num desabafo partilhado na manhã deste sábado na sua página de Instagram.

"É a primeira vez que estou na Comporta sozinha e acabo de perceber que todos os grandes momentos da minha vida foram antecedidos ou precedidos por semanas aqui. Como que para me enviar, ou para me receber; nos dias antes de ir viver para Londres; nos dias depois de ser pedida em casamento; antes de me apaixonar, depois de me magoar", recordou.

Este momento levou-a a fazer uma reflexão sobre o ano conturbado que o mundo viveu e, a caminhar para 2021, a atriz apelou: "No meio da confusão, encontrem 10 minutos sozinhos para agradecer o que têm".

