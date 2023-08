A polícia e os bombeiros responderam a uma chamada de emergência feita na segunda-feira, dia 31 de julho, pela mãe de Angus Cloud.

De acordo com o TMZ, que teve acesso à chamada telefónica, a mãe do ator relatou uma "possível overdose" e partilhou que Angus não tinha pulsação. A morte do jovem artista, de 25 anos, foi declarada no local.

No entanto, até à data, destaca-se, a causa da morte ainda não é conhecida.

Uma fonte próxima da família contou que Angus estava a viver dias difíceis devido à morte do pai. O ator estaria com a família na casa em Oakland enquanto tentava superar a dor da grande perda.

Após a notícia da sua morte, foram várias as celebridades que recorreram às redes sociais para lamentar a partida de Angus e prestar-lhe uma homenagem.

Entre as caras conhecidas que se despediram publicamente do artista esteve vários atores do elenco de 'Euphoria', como Sydney Sweeney e Zendaya. Na série da HBO Max, recorde-se, Angus Cloud dava vida a Fezco.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.