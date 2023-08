São muitas as reações nas redes sociais à morte de Angus Cloud. Entre amigos, colegas e fãs, a morte inesperada do ator, de 25 anos, deixou tudo e todos sensíveis à sua perda. Entre as mensagens, destacam-se também as palavras de Sydney Sweeney, com quem Angus trabalhou na série 'Euphoria'.

Juntando imagens de momentos que viveu com o colega e amigo, Sydney Sweeney começou por destacar que Angus "era uma alma aberta, com o coração mais bondoso".

"É a coisa mais difícil que já tive de publicar, e estou a lutar para encontrar todas as palavras. Farás mais falta do que imaginas, mas sou muito abençoada por te ter conhecido nesta vida, e tenho a certeza que todos os que o conheceram sentem o mesmo", realçou, confessando que esta é uma grande "mágoa".

Veja a publicação na íntegra:

