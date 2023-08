Angus Cloud morreu esta segunda-feira, dia 31 de julho, aos 25 anos. A informação foi avançada pela família do ator e as reações a esta triste notícia não demoraram a surgir, nomeadamente do elenco que contracenou com Angus na famosa série da HBO Max, 'Euphoria'.

Uma das pessoas que reagiu à morte de Angus foi Lukas Gage, que deixou uma mensagem na última publicação que Cloud fez no Instagram, datada de há uma semana.

"Descansa em paz, Angus", escreveu o ator.

Também Storm Reid, que dava vida à personagem Gia Bennett, a irmã mais nova da protagonista, Rue, interpretada por Zendaya, usou a sua conta no Instagram para partilhar uma imagem de uma cena com Angus. "As lágrimas não param de cair", escreveu a atriz.



© Instagram

Já Javon Walton, que interpretava o irmão mais novo da personagem de Cloud na série, reagiu nas redes sociais, tendo primeiro feito uma publicação, tal como já lhe tínhamos dado conta aqui. Entretanto, o jovem ator voltou a usar a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia nas stories, na qual parece ao lado de Angus. "Família para sempre", escreveu.



© Instagram/ Javon Walton

Em declarações à revista People, Paula Marshall, que interpretou a mãe de Nate Jacob (Jacob Elordi), Marsha Jacobs, em 'Euphoria', afirmou que o ator “era gentil, gracioso e único". "Não era possível tirar os olhos dele, no ecrã ou no set. Que sorte todos nós tivemos de ter testemunhado o seu trabalho. O meu coração dói."

O criador de Euphoria, Sam Levinson, disse em comunicado ao Deadline que "não havia ninguém como Angus". "Ele era muito especial, muito talentoso e muito jovem para nos deixar tão cedo. Ele também lutou, como muitos de nós, contra o vício e a depressão. Espero que soubesse quantos corações tocou. Adorava-o. Vou adorá-lo sempre. Que descanse em paz e que Deus abençoe a sua família."

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535