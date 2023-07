Morreu a estrela da série 'Euphoria' Angus Cloud. A notícia está a ser avançada pelo TMZ. O ator terá morrido em sua casa, em Oakland. Tinha 25 anos.

A família confirmou a informação através de um comunicado. "É com o coração partido que hoje nos despedimos de um ser humano incrível. Como artista, amigo, irmão e filho, o Angus foi especial para todos nós", começam por escrever.

"Na semana passada, ele enterrou o seu pai e ficou devastado com esta perda. O único consolo que temos é saber que agora o Angus está junto do pai, que era o seu melhor amigo", acrescentaram, referindo depois a "batalha" do ator "contra a saúde mental".

"Esperamos que a sua morte possa ser uma chamada de atenção para os outros, para que saibam que não estão sozinhos e não devem lutar contra isto sozinhos e em silêncio", notaram.

"Esperamos que o mundo se lembre dele pelo seu humor, sorriso e amor por todos. Pedimos privacidade neste momento, pois ainda estamos a processar esta perda devastadora", completaram.

Angus Cloud era uma estrela em ascensão em Hollywood, tendo tido o papel de destaque na série 'Euphoria', da HBO, onde deu vida a Fezco de 2019 a 2022.

Também fez parte de filmes como 'The Line' e 'North Hollywood' e foi participação especial em videoclipes de artistas como Becky G, Karol G e Juice WRLD. Além disso, tinha projetos que ainda não foram lançados.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

