Florence Pugh deu nas vistas com o visual que usou na festa pós-BAFTA, que decorreu no NoMad Hotel em Londres, na noite de domingo, como relata a People.

A atriz, de 28 anos, surgiu com um minivestido branco com renda e penas que a deixou com um estilo angelical. Para completar o visual escolheu umas sandálias Gianvito Rossi no mesmo tom.

As fotografias de Florence Pugh com o referido look rapidamente chegaram à imprensa internacional, estando também a circular nas redes sociais.

Leia Também: Estrelas brilham na passadeira vermelha dos BAFTA