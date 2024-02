Este domingo, 18 de fevereiro, aconteceu no The Royal Festival Hall, em Londres, mais uma cerimónia dos prémios BAFTA, que premeiam o melhor que se fez em cinema, quer a nível nacional, quer no estrangeiro, e que este ano consagrou o filme 'Oppenheimer' como o grande vencedor.

Várias estrelas posaram na passadeira vermelha, como foi o caso de Margot Robbie, Dua Lipa ou Emma Corrin.

Na galeria poderá ver os visuais de quem não perdeu o evento!

