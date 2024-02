Aconteceu este domingo, 18 de fevereiro, a gala do 31.º aniversário da TVI. Como seria de esperar, as maiores estrelas do canal fizeram questão de assistir à cerimónia, posando com os respetivos visuais na passadeira vermelha.

Uma das personalidades mais aguardadas era Cristina Ferreira. A apresentadora usou dois visuais: o primeiro, um vestido roxo de Elie Saab e o segundo, de renda preta, do criador João Rolo.

Também Rita Pereira e Inês Herédia não passaram despercebidas com as suas escolhas, conforme poderá ver pelos vídeos que se seguem.

Veja ainda os restantes visuais na galeria e partilhe connosco o seu preferido.