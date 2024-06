A princesa Diana continua a ser uma inspiração (também) no que à moda diz respeito e um recente visual de Cardi B mostra-nos isso mesmo.

A artista, de 31 anos, não passou despercebida enquanto fazia compras por Los Angeles, na segunda-feira, dia 24 de junho, tendo recriado um visual da falecida 'princesa do povo'.

Cardi B vestiu uma sweatshirt branca com gola redonda e com "Harvard" estampado na frente. Para completar o look, a artista vestiu uns calções ciclista brancos e ténis. Um visual que lembrava de imediato um look que a princesa Diana usou em 1997.

