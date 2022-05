Florbela Queiroz está de luto pela morte do seu único filho, o editor de imagem Manuel João, que morreu na segunda-feira, 9 de maio.

A atriz tinha publicado uma primeira mensagem na sua página de Facebook na qual apelava por "respeito neste momento de dor".

Esta terça-feira, regressou à rede social para agradecer a onda de carinho que tem recebido nas últimas horas. "Meus querido amigos, obrigada por todo o apoio! Uma parte de mim partiu, mas a outra parte só sobrevive no único sítio onde sou feliz, no palco. Por isso sábado vou largar parte das minhas mágoas no 'Olha que duas'. Era o que ELE queria", escreveu.

A mensagem da atriz junta-se a uma onda de homenagens de várias caras conhecidas, como Daniel Oliveira, Tânia Ribas de Oliveira e Cláudia Borges.

Sensibilizada com as palavras do diretor de programas da SIC, Florbela Queiroz partilhou a homenagem que este prestou a Manuel.

