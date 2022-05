Esta terça-feira, Tânia Ribas de Oliveira recorreu à sua página de Instagram para lamentar a morte de um editor de imagem com quem trabalhou na RTP.

"Perdemos o nosso Manel. O editor de imagem mais criativo com que alguma vez trabalhei, mais surpreendente, mais perfeccionista e 'fora da caixa'. O Manel teve sempre a capacidade de ser o elo de ligação das equipas com quem trabalhou, sempre atento e disponível", começou por escrever.

"Nunca haverá ninguém como ele: tão saudavelmente louco e puro e que, por isso, tenha a capacidade de ficar para sempre dentro do coração de todos. Vamos celebrar o Manel fazendo o melhor dos nossos dias em casa, no trabalho, por nós e pelos outros! O brio profissional que ele tinha era das coisas que eu mais admirava, porque numa época em que toda a gente se queixa de tudo - ele fazia acontecer. E muito bem feito. Vamos ter muitas saudades tuas", acrescentou.

A publicação logo gerou reações de várias caras conhecidas que se mostraram destroçadas com a notícia.

"Uma desgraça. Que tristeza tão grande", comentou Vanessa Oliveira. "Só soube agora... estou tão tão triste, o Manuel era de facto genial", lamentou Inês Folque. César Mourão também reagiu à publicação, tendo comentado um coração.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, também prestou uma emotiva homenagem na sua página de Instagram.

"[...[ Quanto a nós dois, meu Manel, as piadas que são só nossas, hoje têm menos graça. Piadas de uma só letra e repetidas por toda uma vida, em que bastava um dizer para o outro completar. Mais ninguém as sabe a não ser tu, Manel. Vou ter de as guardar comigo. No mesmo sítio em que te guardarei a ti. E talvez as continuemos a dizer sem ninguém ouvir. Obrigado por tudo", lê-se na legenda de uma sequência de memórias fotográficas.

À onda de tributos juntou-se a apresentadora Cláudia Borges, da SIC: "Perdemos um dos nossos... e todas a palavras bonitas, tontas, parvalhonas e divertidas não serão suficientes para o descrever! O Manel era um dos editores da equipa de magazines da SIC, e para além de ser um profissionalão, era uma pessoa do caraças!!! Obrigada por tudo".

