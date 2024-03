Nuno Graciano foi homenageado no programa 'TVI Extra' desta terça-feira, 20 de março. A propósito do Dia do Pai e falando sobre aqueles que já partiram, não contendo as lágrimas, Inês Simões - uma das comentadoras do formato - notou:

"Mesmo quando as pessoas se vão embora, quando partem, acho que vivem sempre em nós. Enquanto nos lembrarmos das pessoas, elas vivem em nós", afirmou, dando o exemplo da avó, que apesar de ter morrido quando era criança, lhe deixou memórias muito queridas.

Falando de Nuno Graciano, Flávio Furtado disse ainda: "Tenho saudades do Nuno. Era um grande maluco, chegava sempre uma hora mais cedo e ficava aí sentado".

Recorde-se que Nuno Graciano morreu em dezembro do ano passado.

Veja o momento.

Leia Também: "Quando quiseres jantar...". 'Pipoca' reage a convite de seguidor