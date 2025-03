Flávio Furtado continua a aproveitar as suas férias no Brasil e a 'invejar' os fãs com a suas partilhas.

Esta sexta-feira, 7 de março, o comentador da TVI, publicou um carrossel de duas fotografias, enquanto relaxa no hotel que está alojado, o Copacabana.

"Sem lhe faltar sentido de humor", Flávio Furtado escreveu na legenda: "Fã de água de coco. Acho que se me misturarem com gemas e baterem bem viro quindim. Bom dia para ti!".

Ora veja a partilha.

Leia Também: Flávio Furtado revela: "Nunca tinha comido tanto caju"