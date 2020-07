Flávio Furtado foi uma das muitas figuras públicas que recorreram às redes sociais para reagir à notícia do regresso de Cristina Ferreira à TVI. No entanto, além de se mostrar feliz com a notícia, o comentador da estação de Queluz lançou ainda 'farpas' a alguns colegas do canal.

"A Cristina abandonou a SIC e regressa à TVI como acionista, poderes na Plural e directora de programas... ainda não consegui parar de rir só de pensar na cara de alguns quando se voltarem a cruzar com ela nos corredores já a partir do dia 1 de setembro", escreveu na sua página de Instagram, referindo-se à data prevista para a apresentadora iniciar as suas funções na TVI. "Ah ganda Cristina", rematou.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha e Pedro Teixeira também já reagiram nas redes sociais à notícia do regresso de Cristina Ferreira à TVI.

