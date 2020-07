Cristina Ferreira está de volta à TVI, cerca de dois anos depois de ter deixado a estação de Queluz. Uma notícia à qual a apresentadora já reagiu num comunicado enviado pela sua agência, e a que a Lusa teve acesso.

"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", justifica Cristina Ferreira.

Mas não ficou por aqui e aproveitou o momento para deixar uma palavra de agradecimento à SIC por este últimos dois anos.

“Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de exceção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", rematou.

De referir que, entretanto, Manuel Luís Goucha já reagiu à notícia, mostrando-se feliz com a novidade.

