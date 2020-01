Elton John não foi o único a não resistir aos encantos da vela com cheiro a vagina de Gwyneth Paltrow, parece que a moda também já chegou a Portugal.

Flávio Furtado posou com a famosa vela e desta forma deixou no ar a possibilidade de ter adquirido o produto da marca Goop.

"A vela mais falada dos últimos tempos, 'This smells like my vagina', da Gwyneth Paltrow", escreveu o apresentador na legenda da publicação.

