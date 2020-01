Gwyneth Paltrow deu que falar recentemente ao lançar um produto com a sua marca, Goop, no mínimo polémico. Trata-se de uma vela que diz cheirar a vagina (sim, leu bem). O website The Cut teve a oportunidade de falar com o perfumista responsável por esta ideia.

"Reparei que a vela esgotou no eBay por um preço altíssimo. O Elton John comprou um monte delas. Muitas mesmo. Ele é um fã", afirmou em declarações à publicação.

O entrevistado disse ainda que pretendia lançar algo que "fosse voluptuoso e sensual e também provocante e divertido", algo que conseguiu.

Leia Também: Gwyneth Paltrow vende vela com "aroma a vagina"