Flávio Furtado usou as redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias nas quais aparecem as diversas pessoas que consigo fizeram a última temporada do 'TVI Extra', deixando-lhes um sentido agradecimento.

"Quero demonstrar a minha profunda gratidão à minha excepcional e incrível equipa pelo esforço conjunto e dedicação. Colaboraram incansavelmente para a realização de mais uma temporada do TVI Extra. O seu talento e comprometimento foram fundamentais para o sucesso deste projeto e o seu profissionalismo e paixão foram essenciais para alcançarmos mais este sucesso conjunto", começou por escrever.

"Obrigado a todos por tornarem possível este projeto tão especial. Acho que sabem que vos sou grato. E são muitos mais do que aqueles que aparecem nas fotos. São todos aqueles que dão tudo todos os dias atrás das câmaras.

Obrigado também a ti! Até já…", concluiu.

