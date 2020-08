Cláudio Ramos deixou as emoções falarem mais alto na gala que este domingo, 2 de agosto, marcou a final do programa 'Big Brother 2020'. O apresentador não conseguiu respeitar as medidas de distanciamento social no momento que foi anunciada a grande vencedora: Soraia, acabando por abraçar os finalistas.

No programa 'A Tarde é Sua', da TVI, Cláudio explicou na tarde deste segunda-feira o porquê da sua atitude emotiva.

"Fiz uma coisa que não deveria ter feito, obviamente. Ali não resisti a abraçá-los no final. Não poderia fazer, como é óbvio", começou por referir o comentador, que diz ter sentido que Diogo e Soraia, segundo e primeiro lugar, precisavam de um abraço.

"Não deveria... é certo, mas ali eu tinha duas pessoas que não estavam com o mundo há muito tempo. As famílias não os podiam abraçar... eu estava ali", continuou.

Leia Também: Soraia é a grande vencedora do 'Big Brother 2020'

Leia Também: Rita Pereira felicita Soraia, a vencedora do 'Big Brother'