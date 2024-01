Os cinco finalistas da mais recente edição do 'Big Brother' irão marcar presença no próximo 'Em Família', emitido já no sábado, dia 6 de janeiro.

André Lopes, Francisco Monteiro, Joana Sobral, Hugo Andrade e Márcia Soares vão estar em simultâneo no formato conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua e o interesse aumento devido a tudo o que tem acontecido após o fim do programa.

Francisco, o vencedor, tem estado próximo de Joana e diz-se até que os dois já se beijaram. Márcia, por outro lado, aceitou falar com Francisco a sós mas a conversa, ao que tudo indica, ainda não terá acontecido.

