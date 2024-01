Márcia Soares entrou no 'Big Brother' sem nunca ter sido espectadora deste que é o maior reality show. Três meses depois, saiu como terceira classificada e agora pode dizer que é mestre na matéria.

A sua participação é impossível de dissociar da relação de extremos que desenvolveu com o vencedor, Francisco Monteiro. Ora estavam bem, ora estavam muito mal, e a edição de 2023 do programa termina sem que os dois se conseguissem entender.

Cá fora, parece que o jogo continua a desenrolar-se. Os jornalistas aguardaram por Márcia para a habitual conferência de imprensa que acontece com todos os concorrentes que saem do programa mas a empresária de Ermesinde decidiu, no entanto, recusar-se a participar na mesma.

Ainda assim, momentos antes, Márcia deu a primeira entrevista depois de abandonar o jogo a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no 'Dois às 10'. Respondeu abertamente a todas as questões e revelou até que poucas horas antes falou com Francisco Monteiro.

"Trocámos mensagens ontem à noite e estou à espera que ele arranje cinco minutos. Foi ele que mandou mensagem", fez notar, com um ligeiro sorriso no rosto.

Márcia referiu também que, na sua opinião, Francisco Monteiro olhou para ela no início do jogo e pensou "vai ser com esta que eu vou jogar". A ligação entre os dois, assim sendo, terá começado precisamente por uma estratégia previamente definida. "Para ele, o 'Big Brother' é uma vocação, eu sei que ele sabe o que é o programa, eu não sabia. Há anos que ele se junta com os amigos para ver e ele pensa que sabe o que o público quer ver. Se calhar até sabe, até porque ele ganhou", realçou.

Márcia fez saber também que se sente algo desiludida com Joana, já que fora do jogo lhe foram passadas informações que a fazem acreditar que tem motivos para se sentir dessa forma em relação a alguém de quem chegou a estar próxima. "Ela não foi assim tão boazinha para mim e lá dentro não tinha essa noção", explicou.

Recordou igualmente o motivo que a levou a inscrever-se no programa, com as dificuldades financeiras a surgirem no topo da lista: "Não estava fácil. A abertura do negócio [o bar Devela que abriu com o irmão] foi uma grande ilusão e não correu como esperava. Não sabia ao que ia e foi muito complicado ao início. Na primeira semana, se o Big me tivesse aberto a porta eu saía na hora".

Márcia destacou por fim que tem intenções de regressar a casa, no Norte, na próxima semana, mas ficou no ar a possibilidade de se juntar a Francisco Monteiro numa próxima emissão do 'Dois às 10', isto depois da tão aguardada conversa a sós.

