Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltaram esta segunda-feira, dia 21, a dar as mãos no ar para a condução de um programa especial: o último 'Você na TV'.

Depois de 16 anos a animar as manhãs da TVI, o programa que uniu e celebrizou a dupla chegou ao fim e encerrou com uma emissão na qual dominaram as emoções.

