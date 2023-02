Avizinha-se um fim de semana de emoções fortes na televisão portuguesa, com SIC e TVI a prepararem emoções cheias de emoções fortes, programas que chegam ao fim e até uma gala especial.

Sábado: Entrevistas únicas e duas finais

Temos boas notícias para os fãs dos programas de entrevistas que habitualmente vão para o ar, na SIC e TVI, ao início da tarde de sábado. Este fim de semana há conversas novas e convidados surpreendentes.

Paula Neves e José Carlos Pereira reencontram-se anos depois de terem protagonizado a icónica novela 'Anjo Selvagem'. Os dois atores entrevistam-se um ao outro no 'Conta-me', da TVI.

Daniel Oliveira recebe um novo convidado no programa 'Alta Definição', da SIC. O nome da pessoa em questão deverá ser divulgado nas próximas horas.

Chegada a noite, a SIC coloca no ar a grande final da mais recente temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' e já de madrugada (00h15) mais uma emissão de 'All You Need Is Love', apresentado por Fátima Lopes e João Paulo Sousa.

Na TVI chega ao fim o programa 'A Ex-Periência', desvendando as decisões finais dos casais que durante semanas tentaram a reconciliação.

A RTP1 mantem-se fiel à sua programação habitual e oferece uma nova emissão de 'MasterChef Portugal', seguindo-se o cortejo do Carnaval da Madeira.

Domingo: 'Vale Tudo', 'Dança Comigo' e gala de aniversário

Na noite de domingo a grande surpresa será a programação da TVI. O canal coloca no ar, em horário nobre, a gala do 30.º aniversário da estação. A promessa é de uma emissão em direto surpreendente, com os rostos que nos últimos anos tem feito parte da história da estação.

A SIC fará frente à aposta do canal vizinho com uma nova emissão de 'Vale Tudo' e a RTP1 com 'Dança Comigo'.