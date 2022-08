No dia que fica marcado pela morte de Jô Sores, Filomena Cautela decidiu recuperar o texto que lhe escreveu há seis anos, em 2016, quando o comediante decidiu colocar um ponto final no seu talk show.

"Esta noite a minha maior homenagem vai para o maior. Jô Soares fez o seu último programa este mês e, ele sim, um grande exemplo de como fazer um talk show quase eterno, puro e sempre com exigência, classe, nunca cedendo a pressões e polémicas. Tive o privilégio de conhecer o Jô, e de ir ao seu programa onde me recebeu com o respeito e carinho que sempre conferiu aos seus convidados. Ah e ainda deu para falar do nosso amor comum pela música clássica e pelo trompete. As homenagens são para se fazer em vida. Obrigada por tudo e por tanto Jô Soares", escreveu na altura.

Esta sexta-feira, após recuperar tais palavras, acrescentou: "O Jô e a sua obra vão ser lembrados para sempre. As homenagens devem ser feitas em vida".

De recordar que já foram muitas as homenagens feitas a Jô Soares nas redes sociais, entre as quais a de Nuno Markl, Ana Hickmann e Ana Maria Braga.

