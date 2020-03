Esta quinta-feira, dia 12, o programa '5 Para A Meia Noite' vai ser diferente. Tal como está a acontecer com todos os programas de televisão, também este formato irá acontecer sem a presença do público, no âmbito de várias medidas tomadas contra o coronavírus.

"Pela primeira vez partilho uma parte do guião do programa convosco. Hoje há 5. Para ver do início ao fim. Que me dizem?", escreveu na legenda da publicação.

Veja de seguida quais irão ser as palavras da apresentadora.

