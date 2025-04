Filipa Valente e Simão Sabrosa protagonizaram um dos divórcios mais polémicos - e caros - de Portugal, corria o ano de 2011. Após a separação, Filipa ficou com a mansão na Quinta Patino, em Cascais, avaliada em 6/7 milhões de euros, com um prédio em Sintra e milhões de euros no banco.

Contudo, o nível de vida desta não é o mesmo que outrora, conforme avançado por Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama'.

"Ouvi gente que disse que a Filipa estoirou muito dinheiro e ouvi pessoas que dizem que ela continua a ter uma vida boa, talvez não tão maravilhosa e esplendorosa como antes, mas também sei que ela voltou a trabalhar como hospedeira de uma companhia aérea", realçou o apresentador do formato.

"O dinheiro acaba e sei bem do que estou a falar. É o que se gasta. (…) Não sei como ela está, penso que não está ao mesmo nível", realçou António Leal e Silva, que em tempos convivia de perto com a mesma.

Atualmente, Filipa vive num "excelente apartamento" em Porto Salvo, distrito de Oeiras.

