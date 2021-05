Foi durante a emissão especial que a SIC preparou para a tarde deste sábado, 15 de maio, dia do funeral de Maria João Abreu, que os filhos da ficção estiveram a recordar a atriz.

Laura Dutra, António Camelier e Ana Marta Ferreira, que fazem parte do elenco de 'A Serra', onde dão vida aos filhos da personagem de Maria João Abreu, acabaram por falar do fim do papel da artista na novela. Mas antes as emoções tomaram lugar neste momento marcante.

Ana Marta Ferreira entrou em direto em lágrimas. "A João era um poço de amor. E não era só quando ela parte que nós percebemos que era tanto. O tempo que estivemos com ela, sempre foi nossa amiga, colega, tornou-se um bocadinho nossa mãe também. Foi um exemplo de amor que não há muito. Estamos os três muito felizes por a termos conhecido e termos tido a oportunidade de ter recebido aqueles abraços", disse.

"Criámos uma relação muito gira, era muito divertido gravar com ela", acrescentou, recordando as gravações de 'A Serra' com Maria João Abreu nos últimos meses. "Era realmente muito fácil trabalhar com ela", realçou.

Por sua vez, António Camelier acrescentou o quão "difícil" é esta partida. "É uma partida física porque cada um de nós fica com um bocadinho dela", salientou. "Esteja onde estiver, está com um sorriso no rosto a olhar por nós e está feliz por nós", continuou.

Já Laura Dutra recordou o dia em que Maria João Abreu se sentiu mal nas gravações da novela, a 30 de abril. De recordar que José Mata, que também faz parte da trama, foi o primeiro a socorrer a atriz, que foi depois levada para o hospital onde ficou em coma induzido. A artista sofreu um aneurisma.

"Eu estava no estúdio de cima, não vi o sucedido e ainda bem porque a última memória que tenho dela é ela a sorrir, a abraçar com amor. Isso vai ficar sempre comigo. Foi bom não ter esse acidente que foi algo bastante chocante para quem presenciou", partilhou.

"No primeiro dia quando tive o primeiro contacto com ela, sem a conhecer, ela abraçou-me, sorriu e disse que tinha ficado muito feliz por saber que eu ia ser filha dela porque gostava muito do meu trabalho e tinha muita curiosidade em trabalhar comigo. Fiquei completamente sem palavras. Foi tão bom e senti-me tão confortável", lembrou de seguida.

"Nós somos, de facto, uma família. É muito prazeroso gravar na nossa casa porque a nossa casa é a João, a nossa família gira à volta da mãe. Apesar de ela não estar ali connosco, sei que vai estar presente. Ela quer que nós continuemos a fazer o trabalho da melhor maneira", continuou, falando da trama.

Sobre a personagem de Maria João Abreu, Sãozinha, Ana Marta Ferreira contou: "Ela ia passar a vestir-se com cores. Ela fez o luto [porque ela era viúva]".

Em relação às cenas da novela, Laura Dutra explicou que "estão adiantados cerca de dois meses". "Temos, de facto, muitas cenas gravadas e acho que isso é bom porque perdura por mais tempo a história da Sãozinha. E vai perdurar sempre. Acho que temos que manter a história dela", disse.

Mas não ficaram por aqui e frisaram ainda que "vai haver um acontecimento, porque ela vai ter que sair da novela". "Posso garantir que está a ser muito bem tratada e está a ser delicada. Estão a proteger imenso quer os atores, quer o público, quer a Sãozinha", partilhou, referindo-se ao fim da personagem de Maria João Abreu.

Leia Também: Sara Barradas quebra silêncio após morte de Maria João Abreu

Leia Também: Filhos de Maria João Abreu falham funeral da mãe por causa da Covid-19