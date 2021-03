Os filhos do príncipe William e Kate Middleton surpreenderam ao dedicaram uma 'carta' à falecida avó, a princesa Diana, que morreu em 1997.

Os meninos - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois - nunca conheceram a mãe do pai, mas não se esqueceram da avó no Dia da Mãe, que foi celebrado no Reino Unido este domingo, 14 de março.

Os presentes foram destacados na página oficial de Instagram dos duques de Cambridge.

"Querida vovó Diana, feliz Dia da Mãe", pode ler-se na 'carta' que o pequeno George, o filho mais velho do casal, escreveu. "Amo-te muito e penso sempre em ti. Muito amor, George", acrescentou.

Por sua vez, no cartão da filha de William e Kate pode ler-se: "Querida vovó Diana, estou a pensar em ti no Dia da Mãe. Amo-te muito. O papá está a sentir muito a tua falta. Com muito amor, Charlotte".

Já Louis, o filho mais novo, não escreveu nenhuma 'carta', mas desenhou um coração e assinou.

Na legenda da publicação que mostra os presentes, escreveram: "[...] Este ano o Dia da Mãe vai ser diferente, mais uma vez. Muitos de nós estaremos separados dos nossos entes queridos, mas ansiosos por um futuro não muito distante, quando conseguirmos abraçar a nossa mãe novamente".

"Para aqueles que estão a passar por uma fase de luto, hoje será um dia particularmente difícil", acrescentaram.

Na mesma rede social, foi ainda dedicada uma publicação especial a Kate e à sua mãe, Carole Middleton. Uma partilha onde mostram um bolo feito por George, Charlotte e Louis para este dia especial.

