Elton John, de 77 anos, contou com a companhia do marido, David Furnish, de 62, na festa anual que decorre na noite dos Óscares, da AIDS Foundation, do cantor de 'I'm Still Standing'. Mas o casal não esteve sozinho.

Na verdade, quem mais se destacaram foram os filhos do casal, os jovens Elijah, de 12 anos, e Zachary, de 14, que marcaram presença no evento e até posaram junto dos pais.

Os meninos surpreenderam tudo e todos, sobretudo por estarem já muito crescidos, como pode ver nas fotografias que estão agora disponíveis na galeria.

De recordar que o cantor e David, que estão juntos há três décadas, tornaram-se pais pela primeira vez em 2010, quando deram as boas-vindas ao filho mais velho, Zachary, através de uma barriga de aluguer. Já Elijah juntou-se à família em 2013, e nasceu também através de uma barriga de aluguer.

