Um dos aspetos que Britney Spears sempre procurou reservar em relação à sua vida pessoal prende-se com os filhos. Mãe de Sean, de 16 anos e Jayden, de 15, frutos do seu anterior relacionamento com Kevin Federline, a artista procura manter os jovens longe do olhar público.

No entanto, a imprensa internacional destaca agora duas fotografias dos rapazes que foram reveladas no Instagram. Nas imagens, ambos aparecem ao lado de um amigo, Eddie Morales, que foi quem partilhou os retratos.

Sean é o que surge na esquerda e Jayden na direita.

Note-se que Britney vive uma fase positiva da sua vida. A cantora deixou de estar submetida à tutela que era exercida pelo pai, Jamie Spears, por decisão do tribunal.

