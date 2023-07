Os últimos dias de Sandrina Pratas têm sido marcados por uma verdadeira descoberta, relacionada com o nascimento do primeiro filho, a pequena Ariel.

A ex-concorrente do 'Big Brother' tem vindo a partilhar alguns registos da menina nas redes sociais mas há agora uma nova conta no Instagram onde poderá ver as fotografias da bebé.

Ariel tem um perfil no Instagram em seu nome, sendo que o mesmo foi criado pela mãe, Sandrina.

"Olá titios. A minha mãe é doida, agora também tenho um Instagram para alegrar o seu dia", escreveu a jovem numa story desta mesma rede social.

Veja abaixo o anúncio de Sandrina e carregue aqui para ver o Instagram de Ariel.



© Instagram/Sandrina Pratas

