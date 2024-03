Hoje, 18 de março, inicia-se uma nova e importante fase na vida de Maria Botelho Moniz. Terminada a sua licença de maternidade, que a levou a ficar afastada do pequeno ecrã durante meses, eis que a apresentadora voltou a presentear os telespectadores com a sua simpatia no final da tarde desta segunda-feira.

Maria irá apresentar o novo formato do reality show 'Big Brother - A Escolha', que ao longo desta semana irá selecionar um de dois concorrentes para entrar na casa.

Já em estúdio, a comunicadora partilhou um ternurento retrato do filho, o bebé Vicente, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata.

Leia Também: Maria Botelho Moniz despede-se do 'Dois Às 10': "Foi um prazer"