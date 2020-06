Esta segunda-feira, dia 29 de junho, o filho mais velho de Pedro Lima completa 22 anos de vida. A data foi evidenciada por Liliana Campos, sua madrinha, nas redes sociais,

"Amei-te desde o momento em que soube que a tua mãe estava grávida. E olha que fui logo das primeiras a saber... Amei-te ainda mais quando soube que ia ter a responsabilidade de ser tua madrinha. Foste o meu primeiro afilhado. Atirei-me de corpo e alma, com todo o amor que te tinha", afirma na sua conta de Instagram.

A apresentadora do 'Passadeira Vermelha' diz sentir um enorme orgulho do homem em que João Francisco se está a tornar. "O respeito pelo próximo, a sensibilidade, a educação, a perseverança, o cuidado com os outros, são valores que trazes contigo desde pequenino, aos quais foste juntando outros, que fazem de ti, um miúdo muito especial", sublinhou.

"Melhor do que ninguém, tens a tua mãe que com todo o seu amor vai continuar a dar-te tudo o que precisas, em especial os instrumentos necessários para continuares a enfrentar a vida, e a relembrar-te sempre daquilo que realmente importa", afirmou, referindo-se a Patrícia Piloto.

Por fim, relembra a dolorosa partida de Pedro Lima: "A vida pregou-te um golpe muito duro, mas eu vou lembrar-te sempre das palavras do sr. padre - 'não nos devemos perguntar porque é que partiu assim, mas sim, porque motivo é que veio'. E tu és UM, entre muitos desses motivos. Esteja onde estiver, o pai vai continuar com um orgulho enorme em ver-te seguir a tua vida e a conquistares os teus sonhos", completou.

Leia Também: Mulher de Pedro Lima faz agradecimento e reage à "maldade e escrutínio"