Vera Patrício recorreu ao Instagram para destacar um momento muito especial. Pela primeira vez, o filho mais velho, Pedro, fruto do casamento com Rui Patrício, está a acompanhar no estádio o Euro.

"Vou guardar para sempre no meu coração a tua primeira experiência no Euro", começou por escrever a mamã 'babada' na legenda de algumas imagens do menino no estádio a ver o jogo de Portugal contra a França, esta quarta-feira, 23 de junho.

"Uma emoção inexplicável... Esta experiência que vivemos juntos...

Ver-te emocionado ao veres o papa e sentir o hino nacional é indescritível. Amo-te", acrescentou.

Recorde-se que Rui e Vera Patrício são ainda pais da pequena Eva.

