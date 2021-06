Cristiano Ronaldo contou com um apoio especial no estádio Puskás Ferenc, na Hungria, onde entrou em campo ao serviço da Seleção Nacional para defrontar a França. Georgina Rodríguez e Cristianinho, filho mais velho de CR7, estiveram nas bancadas e no final fizeram a festa com o empate (2-2) e a passagem da equipa das quinas aos oitavos de final do Euro 2020.

Na sua conta oficial de Instagram, a namorada do jogador português partilhou um conjunto de imagens que mostram os momentos de alegria vividos antes, durante e após a partida.

Clique para o lado na publicação e veja ainda a reação de Georgina quando Ronaldo marcou o primeiro golo da partida.

