Desde criança que foi identificado como sobredotado e é membro da Mensa (uma associação internacional para pessoas sobredotadas). Paulo Jr., filho de Paulo Futre, ganhou o prémio de melhor histórico académico na universidade, sabe falar fluentemente cinco línguas, espanhol, português, inglês, francês e italiano, e também dá uns toques no finlandês e no esperanto.

Mas, claro, não fica por aqui. Paulo Jr. sabe tocar vários instrumentos e é 'professor convidado' em universidades como IE Business University o a Escuela Universitaria del Real Madrid.

Também é empreendedor, consultor de fundos de investimento, expõe a sua arte em galerias e apresenta um podcast onde entrevista professores de filosofia, psicologia e especialistas em inteligência artificial.

Em entrevista ao jornal Marca, Paulo Jr. partilhou que "é muito grato pela confiança, responsabilidade e desafios que o pai lhe deu desde muito jovem".

"Aos 14 ou 15 anos, ele 'apresentou-me' aos negócios da família. Ele sabia que eu estava entediado na escola, por isso escrevia desculpas para faltar às aulas e ir acompanhá-lo em reuniões. Já me sentei com todos os 'Abramovichs' do mundo do futebol. De Florentino Pérez a sheik árabes e qualquer outro que possam imaginar. Inicialmente, era como se fosse o seu tradutor, mas com o tempo aprendi sobre o direito desportivo e como lidar com negociações", recordou.

"Nunca tirei férias em agosto, porque é o mês das transferências. [...] Costumo brincar que o meu pai é uma espécie de 'Sr. Lobo' de 'Pulp Fiction', aquele a quem as pessoas recorrem quando as coisas ficam complicadas", partilhou ainda.

"Curiosamente, o meu pai foi comentador da Al-Jazeera durante bastante tempo. Por exemplo, no Euro de 2008 e no Mundial em 2010. Eu era o responsável pelas negociações do contrato dele com um tal de Al-Khelaifi. Passei horas a negociar com o Nasser. Tinha 19 anos", revelou, afirmando que tem "mil histórias para contar".

Sobre quando é que descobriu que era uma pessoa sobredotado, Paulo Jr. lembrou que quando era criança "era muito óbvio". "Línguas, instrumentos, xadrez, arte... Tinha mil hobbies e interesses. Aprendi esperanto [língua criada para ser universal, falada por todos os povos] por mera curiosidade. O meu problema na escola era a minha indiferença com os trabalhos de casa e as provas, e tirava sempre boas notas", explicou, referindo que foi submetido a testes que vieram a confirmar a sua condição.

Quando chegou a adulto, lembra, a mãe contou-lhe que foi dada mais do que uma vez a possibilidade de avançar na escola. "Ela recusou porque eu já recebia muita atenção como filho de um famoso jogador de futebol", acrescentou, destacando também que concorda com a escolha da mãe. "Fez a coisa certa."

Sobre a Mensa, partilhou que esta "é a associação internacional que reúne pessoas com QI acima de 98% da população, conforme aferido por testes oficiais".

"É um ambiente muito estimulante e diverso. Entrei por recomendação da minha psicóloga e foi uma ótima escolha. Adoro conhecer e aprender com pessoas com interesses tão singulares. Aliás, há um grande fã da Mensa que muita gente conhece: David Díaz, lendário participante do 'Saber y Ganar', entre outros programas. Uma verdadeira lenda", partilhou ainda.

Neste momento, diz, é "empreendedor desportivo", tendo "participado em grandes transferências, representando jogadores de futebol, comprando e vendendo clubes, ou patrocínios como o do pai com a EA Sports", entre muitas outras atividades.

