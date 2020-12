Depois de terem assinado um contrato com o Spotify, que rendeu muito dinheiro para os duques de Sussex, chegou a estreia do podcast do príncipe Harry e de Meghan Markle.

O primeiro episódio de 'Archewell Audio' já está no ar e trouxe também um momento muito especial: a participação do filho que os duques têm em comum, o pequeno Archie, de 17 meses.

No final do episódio de 33 minutos, o casal apresenta ao mundo o menino e convida o mesmo a participar na conversa.

Depois de Harry direcionar o bebé para o microfone, Meghan acrescenta: "Archie, é divertido?". E o menino repete a mãe e diz: "divertido".

De seguida, Archie acaba por desejar um carinhoso "Feliz Ano Novo" a todos os ouvintes, repetindo os papás, palavra por palavra.

Um momento especial que rapidamente foi destacado na imprensa internacional.

