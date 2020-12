Harry e Meghan Markle recordaram o seu casamento naquele que foi o primeiro episódio do tão aguardado podcast 'Archewell Audio'.

O casal lembrou o dia 19 de maio de 2018 e colocou a tocar a música que ambos escolheram para marcar a cerimónia: 'This Little Light of Mine', de Etta James.

"Era a música que queríamos a tocar quando começámos a nossa vida conjunta", conta Meghan, deixando escapar que o tema tocou quando desciam os degraus da igreja.

Mais do que uma canção especial para o casal, esta é, na opinião de Harry, uma referência "ao poder que todos temos de tornar este mundo melhor".

