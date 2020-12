Este Natal, o príncipe Harry e Meghan Markle quiseram marcar pela diferença, por isso, fizeram uma ação solidária inspirada no filho, o pequeno Archie, de um ano.

Conforme noticia o The New Zealand Herald, o casal comprou cerca de 100 gorros feitos à mão de uma empresa social local, a Make Give Live.

Os chapéus foram comprados em nome de Archie, à fundadora do Make Give Live, Claire Conza, que recebeu um pedido através de uma carta enviada por Harry e Meghan Markle.

"Isto permitirá ao grupo que faça mais 200 gorros para distribuir pelas famílias carenciadas no próximo inverno através de várias associações", revela-se.

No ano passado, Harry já tinha demonstrado o seu apoio a esta causa quando partilhou uma fotografia com o filho a usar precisamente um dos gorros, na altura em que ainda vivia no Canadá.

[Archie a usar um dos gorros]© Reprodução

