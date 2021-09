Marisa Cruz e João Pinto têm esta sexta-feira, 10 de setembro, motivos para celebrar. O filho mais velho em comum entre o ex-casal, João, completa hoje 16 anos de vida.

A data foi assinalada nas redes sociais da apresentadora e atriz.

"Lembro me de cada minuto deste dia. Foi há 16 anos que encontrei todo o amor que havia em mim e eu nem sabia que existia. Agradeço a Deus todos os dias por ser teu mãe. Parabéns, meu filho. És o meu orgulho", declara a mamã babada.

Às suas palavras Marisa juntou um conjunto de fotografias que mostram o crescimento do filho desde a infância ao presente. E foram precisamente as fotografias mais recentes a motivar elogios entre os internautas, que realçaram nos comentários a beleza de João. Os fãs parecem não ter dúvidas de que o jovem está a tornar-se num "homem lindo".

Da relação entre Marisa Cruz e João Vieira Pinto nasceu ainda um outro rebento, Diogo, de 12 anos. Estes são os únicos filhos da atriz, mas o mesmo não se pode dizer do antigo atleta.

João Pinto é ainda pai de Diana e Tiago, ambos fruto do seu casamento com Carla Baía. Mais recentemente, o ex-jogador de futebol foi pai pela quinta vez, de uma menina, resultado da relação com Ângela Galvão.

