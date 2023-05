O pequeno Gabriel já está a recuperar do susto que viveu nos últimos dias. O filho de Kapinha e Mafalda Teixeira foi operado ao apêndice e a situação mereceu várias partilhas dos dois atores nas redes sociais, o que também lhes valeu inúmeras críticas.

Agora, o casal voltou ao Instagram para contar que Gabriel já voltou às aulas, ainda que com muitos cuidados.

"Regresso ao colégio! Os amigos com muitas saudades! Vão ser dias mais calmos, sem a animação habitual dos recreios. Mas o importante é recuperar bem", escreveu Kapinha e Mafalda.

De seguida, a artista contou ainda que os colegas do filho mostraram-se muito solidários com a situação e ofereceram-se ainda para facilitar nas tarefas do quotidiano de Gabriel.

