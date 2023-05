Kapinha e Mafalda Teixeira já podem respirar de alívio. O filho do casal, Gabriel, foi operado ao apêndice e, segundo uma publicação que o artista fez na sua página de Instagram, correu tudo bem.

"Já foi, papá? Podemos ir agora para casa? Obrigado por estares sempre aqui comigo a meu lado", lê-se na publicação.

Na mesma, é possível ver diversas imagens do menino já com um sorriso no rosto.

Vale notar que, Mafalda e Kapinha foram alvo de muitas críticas por parte dos seguidores pelo facto de terem mostrado publicamente um momento de maior fragilidade do filho, que aconteceu antes da cirurgia.

Leia Também: Kapinha e Mafalda criticados por mostrem fragilidade do filho no hospital