No programa 'Júlia' da próxima segunda-feira, dia 8 de abril, vai ser transmitida uma conversa entre José Castelo Branco e o filho, Guilherme.

Na sexta-feira foi divulgado um excerto desta entrevista, onde Guilherme recorda a fase em que se afastou do pai.

"Houve um momento em que me afastei propositadamente, não sei se o pai se recorda. Foi quando o pai apareceu pela primeira vez na revista Caras vestido de Tatiana Romanov. Nessa altura senti necessidade de me afastar porque, basicamente, cheguei à escola e tinha capas da revista espalhadas pela escola. Foi um momento muito complicado para mim, e senti quase como se fosse uma ofensa do pai para mim", confessou Guilherme.

"Na altura chocou-me e afastei-me, mas depois superei", acrescentou. José Castelo Branco pediu, logo de seguida, desculpa ao filho.

"Não tem que se desculpar, fazia parte do percurso", reagiu depois Guilherme. Veja o vídeo abaixo:

