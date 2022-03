Será que o bebé Isaac é mais parecido com a mãe ou com o pai? Alguns seguidores acreditam que o filho de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo é mesmo a cara da mãe, mas a antiga concorrente do 'Big Brother' parece não concordar muito com esta opinião.

"O Isaac é igualzinho a ti", atirou uma internauta, que mereceu resposta por parte de Jéssica.

"Eu não sou incrível a ver parecenças mas acho que não é assim tão igual. Dou a vitória ao pai", reagiu, juntando às suas palavras uma montagem fotográfica onde compara uma fotografia sua com três meses com uma de Isaac com o mesmo tempo de vida.



© Reprodução Instagram/ Jéssica Antunes

