Foi no início de janeiro que Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo foram pais do primeiro filho em comum, o pequeno Isaac.

Nas redes sociais, Jéssica Antunes do 'Big Brother' tem vindo a destacar esta nova fase da sua vida, onde fala muitas vezes sobre o filho e a maternidade.

Ainda esta quarta-feira, 23 de março, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou um desabafo onde confessa que desde o nascimento do menino que cuidar de si passou para segundo plano, falando também dos desafios que enfrentou nos primeiros tempos da maternidade.

"Cuidar de mim é algo que tinha sido passado para segundo plano, ainda que o motivo fosse mais que justificável e que tudo fosse mais que compensatório. Mas, o facto é que na maternidade real não há tempo, nem paciência e muito menos preocupação connosco. O primeiro mês é de total aprendizagem e adaptação, onde tomar banho é um luxo e secador de cabelo não existe. Um coque com cabelo molhado era o meu penteado diário e estava tudo bem", contou.

"Depois do primeiro mês, olhar ao espelho custou. Custou ver a minha cara completamente desmaquilhada e com olheiras até aos pés, custou ver o meu cabelo com uma raiz de um ano e sem brilho algum", confessou.

"No entanto, continuou a ser tudo válido porque abdiquei de mim pelo ser mais maravilhoso do mundo", afirmou de seguida.

Um desabafo que chegou junto de algumas fotografias onde destaca a ida ao cabeleireiro para cuidar de si.

"Hoje, dois meses e meio depois de ter sido mãe, devolveram-me a auto-estima. Voltei ao loiro. Voltei a sentir-me eu", disse.

Leia Também: Forma física? Desafios da maternidade? Jéssica Antunes responde