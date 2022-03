Jéssica Antunes esteve a responder a algumas perguntas que os seguidores da sua página de Instagram lhe colocaram, tendo falado, sobretudo, da maternidade.

"Quais os maiores desafios como mãe?", quis saber um internauta.

"O dia-a-dia é todo um desafio. É o adivinhar o que ele precisa e porque chora, se tem frio ou calor, se está com dores ou não, se está ou não confortável, se comeu ou não o suficiente… Acho que o maior desafio de todos é sermos boas mães e isso nunca saberemos se estamos a ser, sendo que damos sempre o nosso melhor", respondeu.

© Instagram

A forma física também foi uma curiosidade dos seguidores, com a ex-concorrente do 'Big Brother' a contar que ainda não recuperou "totalmente".

"Apesar de ter voltado ao peso que tinha antes de engravidar, sinto-me muito flácida e, sinceramente, nada tenho feito para não estar. Quando começar a vir o bom tempo acredito que tenha mais motivação. Não é algo que me preocupe muito. As drenagens que tenho feito ajudam-me a combater a retenção de líquidos, que já é uma grande ajuda", partilhou.

© Instagram

De recordar que Jéssica Antunes e o companheiro, Rui Pedro, também ex-concorrente do 'Big Brother', foram pais pela primeira vez no início do ano, do pequeno Isaac.

Leia Também: A mensagem curiosa (e divertida) do body do filho de Jéssica Antunes