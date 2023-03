O filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Sangalo, de 13 anos, mudou radicalmente de visual.

Depois de dez anos com o cabelo comprido, o jovem adolescente fez um grande corte e mostrou o resultado final nas redes sociais.

"Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim", declarou Ivete ao mostrar nas redes sociais um vídeo com o antes e depois da transformação.

Marcelo Sangalo fez esta mudança com um objetivo solidário, o de doar o cabelo no Grupo de Apoio à Criança com Cancro da Bahia.

Ivete Sangalo e o marido são ainda pais das gémeas Helena e Marina, de quatro anos.

Leia Também: Ivete Sangalo conta que já foi traída. "Apanhei-o com outra"